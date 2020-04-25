دياب: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين



أكد رئيس ​الحكومة​ اللبنانية حسان دياب، ​السبت، أن صورة ​الدولة​ باهتة في عقول اللبنانيين نتيجة ممارسات أساءت إلى دورها.

ونقل موقع "النشرة " اللبناني الإلكتروني اليوم عن دياب قوله، خلال زيارته المديرية العامة لقوى الأمن​ الداخلي، إن "الدولة فقدت بها لأنها انفصلت عنهم، فعليا ليس لدينا ما يسمى بدولة عميقة تمثل فكرة الدولة، إنما هناك ​منظومة​ عميقة بكل مكوناتها ولو تغيرت وجوه الحاضرين".

واعتبر أن المطلوب هو فك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة، لافتا إلى أن مؤسسة قوى الأمن تمثل الدولة لدى المواطنين.

وأضاف: "نعلم أن قوى الأمن الداخلي تواجه تحديات كثيرة"، مؤكدا أن البلد أمانة بأيديهم وحفظ النظام مسؤوليتهم.