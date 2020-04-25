البنك يستحوذ على 18.7% من الحصة السوقية للودائع

20 عملية تمويل كبرى تحت الدراسة بقيمة تصل إلى 49.2 مليار

نمو فى إجمالى القطاعات فى العام المالى 2018/2019.. والمركز المالى يسجل 967 مليارا



أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال فى العام المالى 2018/2019، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى نحو 967 مليار جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 884 مليار جنيه فى 30/6/2018 وبمعدل نمو 9.4%.

شهدت ودائع العملاء نموا بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى نحو 745.8 مليار جنيه 30 يونيو 2019 مقابل نحو 669.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018 وبمعدل نمو 11.4%، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.7% من سوق الودائع المصرية.

وقد قفز إجمالى الأرباح ليصل هذا العام إلى مبلغ 17.3 مليار جنيه قبل خصم الضرائب مقارنة بمبلغ 10.4 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو يصل إلى نحو 67%، كما بلغ صافى الربح فى نهاية يونيو 2019 مبلغ 8.6 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 8.7 مليار جنيه للضرائب.

كما أظهرت النتائج المالية نموا ملحوظا فى جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافى القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى 271.7 مليار جنيه مقابل نحو 221 مليار جنيه بزيادة بنحو 50.7 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى القروض 2.08% فقط بنسبة تغطية 104.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 3.7 مليار جم، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.9 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.

وبلغت قيمة محفظة التجزئة 32.4 مليار جنيه فى 30/6/2019 مقابل 22.9 مليار جنيه فى 6/2018 بزيادة قدرها 9.5 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 41%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 8.7 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2019 تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 19030 بنهاية ديسمبر 2019 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS ــ نظام التجارة الإلكترونية EــCommerce) إلى ما يزيد عن 22.5 مليار جنيه سنويا ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقا لمتطلبات المنظمات الدولية.

ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشيا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها: التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللا نقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا عنه. وفى سبيل ذلك وحرصا على تلبية جميع رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات ــ حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1320 شركة بعدد بطاقات 930 ألف بطاقة وكذلك 63.52 ألف حساب وذلك بنهاية ديسمبر 2019. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فروع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالإمارات، ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا حيث تم تحصيل ما يزيد عن 28 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالى الحالى، وكذلك محفظة بنك مصر «BM WALLET»، هذا كما قام بنك مصر بالدخول فى العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفورى وكذا البريد المصرى.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الرابع عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005 وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1395 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 87 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها عن طريق البنك.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2800 آلة مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة، ويعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.

وجدير بالذكر ان بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»، كما قام بنك مصر مؤخرا ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمةChat Bot«المساعد الآلى» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريا.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 23.3 مليار جنيه فى يونيو2019 مقابل 10.6 مليار جنيه فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 12.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 119.8% وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 121 ألف عميل فى يونيو 2019 مقابل نحو 85 ألف فى يونيو 2018 بزيادة قدرها نحو 35 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 41%.

هذا ويحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لجميع شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم إصدار قروض لعدد 78 ألف عميل بقيمة 6.4 مليار جنيه وذلك بدءا من 26/03/2015 حتى 30/6/2019.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل جميع المشروعات بمختلف القطاعات فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01 / 7 / 2018 وحتى 30 / 06 / 2019 من الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (8) عمليات تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 20.45 مليار جنيه بحصة تصل إلى 10.1 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، مواد بناء، بترول وغاز، خدمات مالية، مقاولات عامة ومتخصصة والتمويل العقارى ).

ويوجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة وجارى الانتهاء منها لما يقرب من (20) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصـل إلى 49.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطيـة المتوقعة لبنك مصر فى تلك العمليات 16.7 مليار جنيه تقريبا فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، الغزل والنسيج، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الزراعى والحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، الخدمات المالية، التعليم).

وجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتى بلغ عددها 44 فرعا منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 8.7 مليار جنيه فى 6/2019 فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز اغلبها فى قطاعات التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحى وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتأمين.

أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية فإنه يتم تقديم جميع الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار جميع أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية. كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافل.

وفى مجال الأسواق المالية والاستثمار يدير القطاع محفظة الاستثمارات المباشرة والتى تتنوع فى مختلف القطاعات بما فى ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، حيث يمتلك البنك حصصا فى 157 شركة، وخلال السنة المالية 2018/2019 نجح البنك فى المشاركة فى أنشطة الأسهم الخاصة والاستثمار المباشر باستثمار بمبلغ 4.4 مليار جنيه فى 13 شركة برأسمال إجمالى حوالى 8.9 مليار جنيه.