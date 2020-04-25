ضبط سيدة بتهمة قتل والدتها لرفضها العودة إلى طليقها بالإسماعيلية

ألقت مباحث الإسماعيلية، القبض على سيدة بتهمة قتل والدتها لرفضها العودة إلى طليقها.

تلقى اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، بالعثور على جثة سيدة فى العقد السادس من العمر مصابة بعدة طعنات فى منزلها بقرية عين غصين.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من الفحص والمعاينة، أن ابنة المجنى عليها 35 عاما، ربة منزل، ارتكبت الجريمة، عقب نشوب خلافات مع والدتها بسبب رغبة الابنة فى العودة إلى طليقها ووالد أطفالها الثلاثة ورفض الأم وإصرارها على الزواج من شخص آخر.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى الجريمة، وأمر المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات الإسماعيلية بتشريح جثة المجنى عليها وسماع أقوال المتهمة وسماع أقوال الجيران، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .