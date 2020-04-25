 انهيارات أرضية في كينيا تودى بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين - بوابة الشروق
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انهيارات أرضية في كينيا تودى بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين

نيروبي - د ب أ
نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 10:07 م | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 10:07 م

أدت موجة من الأمطار الغزيرة في كينيا، إلى عدة انهيارات أرضية أدت، اليوم السبت، إلى وفاة عشرة أشخاص آخرين على الأقل.

وقال الرئيس الكينى أوهورو كينياتا اليوم، إن إجمالى عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في مقاطعتى إلجيو ماراكويت وبوكوت الغربية في غربى البلاد وصل إلى 29 وفاة.

وأضاف الرئيس أن الحكومة ما تزال تبذل جهودها لدعم الأسر والبلديات المتضررة في أنحاء البلاد.

يسود الآن في كينيا ودول شرق أفريقيا طقس موسم الأمطار الذي يستمر غالبا من أبريل حتى مايو.

وقال كينياتا: "إن خطر الفيضانات والانهيارات الطينية يتزايد".

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