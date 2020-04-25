جامعة أمريكية: عدد إصابات كورونا في ألمانيا يقترب من الـ155 ألفا



أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، أنه تم تسجيل 154،999 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ) في ألمانيا، وذلك طبقا لأخر تقاريرها حيث تتلقى معلوماتها من السلطات الصحية الألمانية وتحدث بياناتها عدة مرات في اليوم.

من جانبه، ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن حصيلة الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 152438 حالة إصابة و 5500 حالة وفاة ..موضحا أنه تم تسجيل 2055 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 179 حالة وفاة جديدة.. فيما بلغ عدد المتعافين 109،800 حالة.

يذكر أن ألمانيا تواجه فيروس كورونا بإجراءات صحية متقنة وعلى الرغم من ذلك فقد وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النتيجة المرحلية لمواجهة الوباء بأنها هشة وطالبت مواطنيها بالتحمل والانضباط لمواجهة أزمة كورونا الراهنة .

وكانت ميركل قد صرحت بأنها ستترك مدة أسبوعين منذ إجراءات تخفيف القيود الاجتماعية التي أقرتها ثم تنظر في إمكانية تخفيف القيود مرة أخرى أو عكس ذلك.