الاحتلال الإسرائيلي يطلق نار وقنابل غاز على مزارعين شرق خان يونس

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة؛ ما أدى إلى مغادرة أراضيهم، خوفاً من الإصابة بنيران الاحتلال.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.