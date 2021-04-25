تونس: أكثر من 306 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا

تلقى أكثر من 306 آلاف شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في تونس منذ بدء حملة التطعيم في منتصف مارس الماضي.

وبحسب آخر تحديث معلن اليوم الأحد، من قبل وزارة الصحة، تلقى 13 ألفا و539 شخصا اللقاح يوم أمس السبت، ليصبح إجمالي من خضعوا للتطعيم في انحاء البلاد 306 ألاف و612.

ويناهز العدد قرابة 10% فقط من العدد المستهدف من قبل الحكومة لتطعيم ثلاثة ملايين شخص بحلول نهاية شهر يونيو، كما أنها تخطط لتطعيم 5ر5 مليون شخص بنهاية العام العالي.

لكن سيكون من الصعب الوصول إلى نصف هذا العدد مع النسق الحالي للحملة، واعترف مسؤولون بوزارة الصحة بوجود بعض المشاكل التقنية في إخطار المشمولين من المواطنين بحملة التطعيم.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن تسريع حملة التطعيم مرتبط أيضا بجلب المزيد من اللقاحات من مخابر عالمية.

وحتى يوم امس السبت تلقى 62 ألفا و225 شخصا فقط الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، في وقت لا يزال فيه الوضع الوبائي في البلاد دقيقا في ظل أعداد متزايدة من المصابين والوفيات يوميا والذين بلغ عددهم الإجمالي 10الآف و231 حالة وفاة.

ومع تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة، باتت أغلب أقسام مرضى كوفيد 19 في المستشفيات في مستوى طاقة استيعابها القصوى في ظل مخاوف من انهيار النظام الصحي، وفق ما أعلن عنه مسؤولون في لجنة مكافحة فيروس كورونا.