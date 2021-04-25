المقاصة يعلق على شكوى نادي النصر بسبب مهاجم الزمالك

كشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة، عن موقف النادي تجاه الشكوى التي تقدم بها نظيره النصر ضده، خلال الأيام الماضية بسبب نسبة إعادة الانتقال لمروان حمدي، المنتقل لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال المصدر إن حتى الآن لم ترسل الجبلاية أي شكوى إلى مصر المقاصة، من أجل الرد عليها أو اتخاذ أي إجراء ضدها.

وتابع: "يتمسك مسئولي مصر المقاصة بموقفهم الذي يفيد أنه تم شراء اللاعب مروان حمدي بشكل نهائي، وبالتالي ومن حقه بيعه بدون شروط".

وكان أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي، قد قال في تصريحات سابقة له، إن نادي النصر قد خاطب نظيره مصر المقاصة عدة مرات، وتواصلنا مع مسئولي النادي أكثر من مرة من أجل تفعيل بند نسبة إعادة البيع في العقد الموقع بين النصر والمقاصة عند انتقال مروان حمدي بحصول النصر على نسبة 10‎%‎ من إعادة انتقال اللاعب لأي نادي آخر.