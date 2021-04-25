قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن «مصر لديها إنتاج كهربائي يلبي كل الاحتياجات واحتياطي يتجاوز 25%»، مشيرًا إلى «أهمية شبكات النقل كعامل هام في نقل الكهرباء من أماكن الإنتاج وحتى أماكن الاستهلاك».

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن «التطوير في شمال سيناء يشمل أجزاء كبيرة من ضمنها جزء خاص بتطوير البنية التحتية الخاصة بشبكات التغذية الكهربائية كالحمولات والأعمدة، والمشروعات التنموية الكبرى كالأنفاق، والمدن الجديدة كرفح، ومحطات تحلية ورفع المياه واستصلاح الأراضي».

ولفت إلى ضخ 700 مليون جنيه لزيادة واستقرار التغذية الكهربائية في جنوب سيناء، قائلًا إن التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة الأولى لتأمين التغذية الكهربائية لشبكات النقل في شمال سيناء تصل إلى مليار و640 مليون جنيه.

وأشار متحدث الكهرباء إلى أن محطات الجهد العالي التي تنفذها الوزارة تضمن استقرار التغذية الكهربائية، مشيدًا بدور القوات المسلحة في تأمين المنطقة بما يسمح بمجال أكبر لبناء المحطات واستقرار التغذية الكهربائية.

وذكر أن الوزارة لا تحرص فقط على وصول الكهرباء للمواطنين، وإنما استقرار التغذية وجودة التيار لمنع الانقطاع وتذبذب التيار، قائلًا إن زيادة العدادات الجديدة المتطورة من الخدمات الموجهة لسيناء.