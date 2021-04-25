محافظ بورسعيد يتابع موقف تطويرات ميناء غرب بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهمية التطور الذي يشهده ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة الحالية، حيث يعد الميناء بجانب ميناء شرق بورسعيد من دعائم الاقتصاد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، والأجهزة المنفذة لأعمال التطوير حيث اطلع المحافظ على مستجدات العمل خلال الوقت الحالي.



وأكد الغضبان، أن موقع الميناء يؤهله ليكون واحدا من أهم الموانئ المحورية، فهو يقع وسط موقع عبقري وأقرب للسوق الداخلي، موكدا أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تتم من خلال رؤية متكاملة لتشمل جميع الساحات ليليق بالموقع الفريد الذي يتميز به.