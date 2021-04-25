الأردن يدين اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المقدسيين

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المقدسيين عند باب العامود وفي مناطق متفرقة في القدس الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز القول إن "اعتداءات الشرطة على المقدسيين واستخدام العنف ضدهم تصرفٌ مرفوض وانتهاكٌ مدان".

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية وفق القانون الدولي والكف عن التعرض للمقدسيين، ووقف الاعتداءات عليهم، وعدم مصادرة حقهم بالتجمع بكل حرية وأمان خاصة في شهر رمضان المبارك، وعدم إعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

يأتي ذلك عقب حوادث توتر بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في شرق القدس منذ بداية شهر رمضان، والتي تصاعدت أمس الأول الجمعة، عقب مسيرة لمستوطنين، ما أدى إلى إصابة نحو 100 فلسطيني بجروح.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إن عددا من أفرادها أصيبوا في "أعمال شغب" في القدس.