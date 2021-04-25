ثنائية أونال تعيد انتصارات خيتافي وتضاعف محنة هويسكا بالدوري الإسباني

سجل المهاجم التركي إنيس أونال ثنائية ليقود فريقه خيتافي إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2 / صفر على مضيفه هويسكا اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من المسابقة.

ورفع خيتافي رصيده إلى 34 نقطة ليبتعد خطوة جديدة عن شبح الهبوط علما بأنه حقق اليوم الفوز الأول له في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.

واقترب هويسكا خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وسجل أونال هدفي المباراة في الدقيقتين 20 و51 ليمنح خيتافي ثلاث نقاط ثمينة.