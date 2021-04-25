 ريم مصطفى ضيفة الحلقة الـ 13 من «رامز عقله طار» - بوابة الشروق
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ريم مصطفى ضيفة الحلقة الـ 13 من «رامز عقله طار»

أمل محمود
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 7:11 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 7:11 م

حلت الفنانة ريم مصطفى، ضيفة على رامز جلال، في الحلقة الـ 13 من برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «mbcمصر»، مساء اليوم اللأحدسبت.

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على المغامرات المُثيرة، إذ يخوض الضيوف تحديات ومغامرات يختبرون فيها قدرتهم على التحمل، ومن بين ضيوف البرنامج عدد من نجوم الفن والرياضة، منهم محمد هنيدي، دينا الشربيني، كندا علوش، سمية الخشاب، أحمد سعد، ويزو، ريهام حجاج، ملك قورة، أفشة، جنش، مروان محسن، أشرف بن شرقي، رمضان صبحي، وفرجاني ساسي.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، «رامز مجنون رسمي».

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