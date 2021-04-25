أيمن بهجت عن مشهد إسماعيل ياسين: الكلام خلص خلاص يا رمضان

علق الشاعر أيمن بهجت قمر، على مشهد إسماعيل ياسين، في مسلسل موسى، قائلا: "الكلام خلص خلاص يا رمضان وكلامكم مع د. محمد أبو شقة".



وأضاف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "بالإشارة إلى ما تضمنته الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل (موسى) من مشهد يجمع بين بطل المسلسل الفنان محمد رمضان وبين شخصية الفنان الراحل إسماعيل يس، والذي تضمن إساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل إذ أظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه".



وتابع: "كما جرى تعمد التأكيد على الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بأدائها في أدواره والتي اتخذ منها صانعو العمل أداة للسخرية على لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار إليه، بما يعكس امتهانا واضحا للفنان الراحل في شخصه وسلوكياته وأخلاقياته بحسبان أن المشهد قد أظهره باعتباره يمارس حياته الطبيعية من خلال الشراء لمستلزماته الشخصية التي يحجم عن سداد قيمتها وثمنها استنادا إلى شهرته".



وأشار: "وهو مما يمثل إساءة بالغة للفنان الراحل الذي غادر دنيانا منذ نحو ٥٠ عاما، وتشويه متعمد لسيرته بل ويشكل نيلا من الفن المصري بإظهار الفنانين في مظهر سيئ لأشخاص يعيشون عالة على غيرهم يأخذون ما لا يستحقونه بسيف الحياء لشهرتهم".



وأكد: "أحدث المشهد ردود فعل غاضبة لدى المتابعين خاصة وأنه لا مبرر له في السياق الدرامي فضلا عن الضرر البالغ الذي أصاب أسرة الفنان الراحل إسماعيل يس، والتي تواصلت بالفعل مع مكتب الدكتور محمد أبوشقة للمحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما حدث وفي مواجهة المسئول عنه".



وأوضح قمر قائلا: "كل الناس بما فيهم محمد رمضان عارفين درجة قرابتنا للفنان العظيم إسماعيل يس لأنه جوز خالة والدتي ومربيها من وهي عندها سنتين ويعتبر في مقام جدي وسبق للأستاذ رمضان، إنه أساء له وأنا وقتها كلمته وهو اعتذر وطلب يبوس راسها كمان عشان كده جو الشتايم والبوستات مش هيغير شيء وكان لازم وقفه وموقف قانوني وأتمنى يراجع نفسه ويبعد هو وغيره تماما عن الفنان العظيم وعن أي فنان آخر إلا بموافقة أهله لأن الشخصيات العامه مش مشاع لأي حد عايز يستظرف".











