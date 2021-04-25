 بكين تأمل في أن تضغط الشركات الأمريكية لإلغاء الرسوم الجمركية على الصين - بوابة الشروق
الأحد 25 أبريل 2021 8:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟

النتـائـج تصويت

بكين تأمل في أن تضغط الشركات الأمريكية لإلغاء الرسوم الجمركية على الصين

علم الصين
علم الصين
(د ب أ)
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 7:29 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 7:29 م

تأمل الصين في أن تضغط الشركات الأمريكية على حكومتها لإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الصين والتوقف عن تعليق الإمدادات وقمع الشركات الصينية، وفقا لما لما ذكره دبلوماسي بارز.

صرح بذلك شيه فنج وهو أحد نواب وزير الخارجية الصيني، خلال اجتماع مع مسؤولين من كبرى الشركات الأمريكية الأسبوع الماضى، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال إن الشركات الأمريكية هي صاحبة مصلحة فى التعاون الصيني الأمريكي، وفقا لبيان نشر على موقع الوزارة.

وذكر أن المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم يجب ألا تأخذ شكل مواجهة في صراع حياة أو موت.

ومن بين المشاركين فى اجتماع 22 أبريل، مسؤولون من غرفة التجارة الأمريكية في شانغهاى وجنرال موتورز و فورد موتور ووالت ديزنى ودلتا اير لاينز ويونايتد ايرلاينز ويو بي إس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك