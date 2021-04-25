 صحة السعودية: ارتفاع في منحنى إصابات كورونا.. وتجاوزنا 8 ملايين و100 ألف جرعة لقاح - بوابة الشروق
الأحد 25 أبريل 2021 5:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟

النتـائـج تصويت

صحة السعودية: ارتفاع في منحنى إصابات كورونا.. وتجاوزنا 8 ملايين و100 ألف جرعة لقاح

هديل هلال
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 3:42 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 3:42 م

قال متحدث وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، إن الوزارة تلحظ ارتفاعًا في منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، مرجحًا حدوث تذبذب في الأعداد خلال المرحلة الحالية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، نوه العالي، إلى أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، مناشدًا إياهم المسارعة لأخذ اللقاح.

ولفت إلى أن «اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل»، قائلًا إن «جرعات اللقاح في المملكة تتجاوز 8 ملايين و100 ألف جرعة معطاة، ومستمرون في التوسع وإتاحة المزيد من المواعيد».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك