قال متحدث وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، إن الوزارة تلحظ ارتفاعًا في منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، مرجحًا حدوث تذبذب في الأعداد خلال المرحلة الحالية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، نوه العالي، إلى أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، مناشدًا إياهم المسارعة لأخذ اللقاح.

ولفت إلى أن «اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل»، قائلًا إن «جرعات اللقاح في المملكة تتجاوز 8 ملايين و100 ألف جرعة معطاة، ومستمرون في التوسع وإتاحة المزيد من المواعيد».