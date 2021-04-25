محافظ مطروح يهدي أهالي قرية «أم الصغير» بسيوة 200 كرتونة مواد غذائية

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، بزيارة قرية جارة أم الصغير 340 كم جنوب غرب مرسى مطروح، وسط اسقبال وحفاوة الأهالي رافعين أعلام مصر، وفي مقدمتهم الشيخ جبريل عمر حمزة شيخ القرية.

جاء ذلك في إطار حرص المحافظ للوصول إلى أقصى التجمعات بمحافظة مطروح ومتابعة توفير الخدمات للمواطنين وتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم؛ الاستماع لمطالبهم وتلبية احتياحاتهم.

بدأت جولة المحافظ التفقدية بمسجد القرية، والذى تم تجديد فرشه مؤخرا، حيث وجه بإعادة إحلال وتجديد مبنى المسجد ليسع مزيد من المصلين، وتفقد إحدى مزارع القمح بطريق الجارة، وأحد خزانات تبريد المياه، والذى يحتاج إلى صيانة، حيث إنه يساهم في توفير المياه للمزارعين، وكذلك تفقد بئر المياه الجديد الذى تم الانتهاء من حفره من خلال جهاز التعمير، بتكلفة 7 ملايين جنيه بتمويل من المحافظة، موجها بدراسة تزويد البئر الجديد بأحواض تبريد بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي؛ ليلائم رى الزراعات المستهدفة بالمنطقة.



