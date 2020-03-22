ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا من السلالة الهندية في اليونان

أعلنت السلطات الصحية في اليونان اكتشاف حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان (يودي) في بيان – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد - أنه تم اكتشاف "عينة إيجابية للسلالة المتحورة الهندية لدى سيدة أجنبية تبلغ من العمر 33 عاما وتعيش في أثينا وقامت برحلة إلى دبي في 4 أبريل الجاري.

ومن جانبه، اكد مصدر بوزارة الصحة اليونانية لم يكشف عن هويته أن هذه هي الحالة الأولى للسلالة الهندية في اليونان.

يذكر أن اليونان اعلنت الأربعاء الماضي تسجيل 86 حالة وفاة و3015 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان قد اكدت في بيان لها إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك الى 9713 حالة وفاة و323639 إصابة.