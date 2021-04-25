قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن توقف السياحة كان درسًا قويًا ما زاد من الحرص على عدم تعطل الحياة بالتبعية، مشيرًا إلى تعاون المحافظة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في تطوير أحد الموانئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن المحافظة حرصت على توفير فرص عمل في مجالي الصناعة والزراعة، عندما طرأت أزمة كورونا وعملت على تعطيل السياحة، ذاكرًا أن الرئيس وجه باستصلاح 20 ألف فدان بالمحافظة باستغلال المياه الجوفية.

وأشار إلى زيارة السيد القصير، وزير الزراعة، للمحافظة لمدة 3 أيام لمعاينة المناطق التي سيتم زراعتها، مضيفًا أن المحافظة تضم مزراع للماشية في مدينة الطور ومزارع للدواجن.

وأوضح أن الجهاز المركزي للتعمير أقام 15 تجمعًا زراعيًا داخل الأودية، مؤكدًا أن حركة السياحة لازالت موجودة من بلدان كازخستان وبيلاروسيا وأوكورنيا وإيتوانيا ورومانيا وهولندا وتركيا.

ولفت إلى توقف السياحة الداخلية بسبب شهر رمضان، موضحًا أنه يتم حاليًا تطعيم العاملين في السياحة والمتصلين بالقطاع كسائقي التاكسي والعاملين بالبازرات والأسواق، فضلًا عن اعتماد الفقاعة الطبية في المدن السياحية.

وذكر أنه تم تطعيم ما يقرب من 14 ألف عامل في السياحة من إجمالي 31 ألفًا، المستهدف تطعيمهم جميعًا بلقاح كورونا بنهاية الشهر الجاري، قائلًا إنه حصل على التطعيم منذ ما يقرب شهرين.

وتابع: «ننشئ 6 كباري في مدينة شرم الشيخ، ونطور الطريق الدائري وأصبح 4 حارات في كل إتجاه»، منوهًا بأنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات بنهاية العام الجاري.

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