 مسؤول إثيوبي: أكثر من 200 قتيل في اشتباكات عرقية بمنطقة أمهرة - بوابة الشروق
الأحد 25 أبريل 2021 11:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟
النتـائـج تصويت

مسؤول إثيوبي: أكثر من 200 قتيل في اشتباكات عرقية بمنطقة أمهرة

وكالات
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 11:28 م

أعلنت السلطات الإثيوبية أن حصيلة ضحايا الاشتباكات العرقية التي شهدتها منطقة أمهرة شمال البلاد قبل عشرة أيام قد تصل إلى 200 قتيل.

وأكد كبير محققي الشكاوى في الحكومة الإثيوبية، إندال هايلي، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات أمهرة بأربعة أضعاف مقارنة مع التقارير السابقة التي كانت تتحدث عن 50 قتيلا فقط.

وقال: "وفقا للمعلومات التي أبلغنا بها النازحون فإننا نقدر أن ما يصل إلى 200 شخص ربما لقوا حتفهم من المنطقتين لكننا ما زلنا نحتاج إلى التحقق من العدد".

ونقلت رويترز عن سكان ومسؤولين في منطقة أوروميا الخاصة (الواقعة داخل أمهرة) وبلدة أتاي تأكيدهم اندلاع اشتباكات دامية في 16 أبريل الجاري بين أورومو وأمهرة، أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك