إصابة شخص إثر انفصال عربة قطار أبو قير شرقي الإسكندرية

أصيب، راكب بكسر فى قدمه، إثر انفصال، العربة الأخيرة من قطار أبو قير "الداخلي" في الإسكندرية، عن باقي القطار، وذلك قبل دخوله محطة المعمورة الشاطئ، شرقي المحافظة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ لشرطة السكك الحديدية، بانفصال عربة بأحد قطارات خط أبو قير، المتجة نحو محطة مصر، مما أدى لإصابة شخص، دون وقوع ضحايا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، ومسئولي السكك الحديدية، ومحافظة الإسكندرية، إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، تم نقل المصاب للمستشفى لإسعافه، وبالمعاينة تبين مغادرة الركاب للقطار، وتوقف الحركة لمدة قصيرة، وجارٍ فحص أسباب الحادث.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.