وزارة الداخلية الأفغانية: مقتل 63 مدنيا في هجمات لطالبان

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان اليوم الأحد، أن جماعة طالبان المسلحة مسؤولة عن 62 انفجارا وست هجمات انتحارية وقعت خلال الأيام الـ11 الماضية، وأسفرت عن مقتل 63 مدنيا وإصابة 180 آخرين.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن البيان: "كان بين الضحايا نساء وأطفال"، مضيفة أن "مقاتلي طالبان- وبينهم قادة، قتلوا أيضا ردا على ذلك"، من قبل قوات الأمن.



ولم تعلق طالبان بعد على بيان الوزارة.



وأشار تقرير أصدرته الأمم المتحدة في 14 أبريل الجاري إلى أن 573 مدنيا قتلوا، وأصيب 1201 آخرون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة 29% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.