نفى شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق، أنه طلب إضافة بند أن يشارك كأساسي في جميع المباريات عند تعاقده مع نادي بيراميدز، واصفًا الشائعة أنها «نوع من الهزيان»، على حسب تعبيره.

وعلق على صورته التي يرفع فيها الحذاء والتي ادعى البعض أنها موجهة لجمهور الأهلي، خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه ليس من هواة الرسائل غير المباشرة، ويفضل المواجهة، ذاكرًا أنه متفاعل جدًا مع الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتابع: «أنا عمري ما تجاوزت مع الجمهور الكاره للأهلي يبقى مستحيل أعمل كده مع جمهور نالادي»، مضيفًا أن البعض حاول تصدير فكرة أنه يحاول افتعال أزمة بعد بطولة جنوب أفريقيا.

وقال إنه ليس بحاجة إلى تقديم اعتذار عن الصورة التي نشرها من 3 سنوات، خاصة لأنه لم يرتكب خطأ، كما أنه خلال تلك السنوات عرف الجمهور شخصيته، نافيًا تعاليه على اللاعبين بسبب مؤهله التعليمي العالي خاصة وأنه خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأضاف أنه يزرع في أولاده أن العلم أهم من أي موهبة، مشيرًا إلى وجود مؤهلات عليا لبعض اللاعبين، والأمر لا يتعلق أبدًا بالمؤهل الدراسي.