 تقرير: بريطانيا تقترب من شراء عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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تقرير: بريطانيا تقترب من شراء عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا

لندن (د ب أ)
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 11:44 ص

أفادت صحيفة "صنداي تايمز"، اليوم الأحد، بأن المسؤولين البريطانيين يقتربون من استكمال صفقة لشراء عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، لتكون متاحة لتقديم جرعة ثالثة منشطة من اللقاح لكبار السن في الخريف القادم.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية القول إنها تأمل في مضاعفة الطلب الأصلي للمملكة المتحدة، والبالغ 40 مليون جرعة.

 

وإذا ما نجحت المفاوضات، فيمكن أيضا استخدام المخزون الإضافي لتلقيح من هم في العشرينات.

 

ومن المقرر أن تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في دعوة من هم في الثلاثينيات من العمر للحصول على اللقاح في غضون أيام.

 

وتلقى أكثر من نصف سكان المملكة المتحدة، أي نحو 5ر33 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، فيما تلقى 12 مليونا الجرعتين المطلوبتين.

 


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