 القومي للترجمة يناقش «جهود الرحالة الأجانب والمستشرقين في توثيق التراث الثقافي المصري» - بوابة الشروق
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القومي للترجمة يناقش «جهود الرحالة الأجانب والمستشرقين في توثيق التراث الثقافي المصري»


نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 5:23 م
يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة بعنوان "جهود الرحالة الأجانب والمستشرقين في توثيق التراث الثقافي المصري" وذلك في تمام الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل الموافق 26 إبريل الجاري بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

‎يشارك في الندوة الروائي والقاص فؤاد مرسي و الكاتب الصحفي الدكتور السيد رشاد.

‎جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يقدم على هامش الندوة معرضًا لكتب الفلكلور والحكايات الشعبية الصادرة عن المركز نذكر منها :"حكايات جحا الصقلي"، "،سحر ماديبا :أجمل الحكايات الشعبية للأطفال "،"مملكة وجدو بين الأسطورة والتاريخ "،"حكايات حول المدفأة"،"حكايات سوداء من الغرب الأفريقي"،"الحكايات الشعبية لشعوب اّسيا"،"الأسطورة والأدب والعالم الإفريقي"،"حكايات الحوريات الراعيات" ،"فن المنمنمات الأذربيجانية" ،"الخرافة والحكايات الشعبية في أفريقيا"،"الخط والخطاطون" ،"أمثال الهوسا العامية"،"أساطير شعبية من أوزبكستان"و "الدين والتصور الشعبي للكون ".

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