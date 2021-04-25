ديروزان يقود سبيرز لفوز مثير على نيو اورليانز بدوري السلة الأمريكي

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فاز فريق سان انطونيو سبيرز بصعوبة على مضيفه نيو اورليانز 110 /108 فجر الأحد بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان سبيرز متقدما 104 /103 قبل دقيقتين وأربع ثوان من النهاية ليسجل ديمار ديروزان النقاط الأربع التالية ويساهم بشكل كبير في فوز فريقه.

وأحرز ديمار ديروزان 32 نقطة من بينها 11 نقطة في أخر سبع دقائق و40 ثانية وأضاف زميله ديريك وايت 22 نقطة لسبيرز من بينها أربع رميات ثلاثية.

وتصدر زيون ويليامسون قائمة هدافي نيو اورليانز بتسجيله 33 نقطة و14 متابعة وأضاف براندون إنجرام 24 نقطة وست متابعات وست تمريرات حاسمة.

وفي مباريات أخرى فاز إنديانا بيسرز على ديترويت بيستونز 115 /109 وميامي هيت على شيكاغو بولز 106 /101.

كما فاز دالاس مافريكس على لوس أنجليس ليكرز 108 /93 ومينيسوتا تيمبرولفز على يوتا جاز 101 /96 ودنفر نجتس على هيوستون روكتس 129 /116.