السكك الحديدية الألمانية تستعد لزيادة الطلب على رحلاتها في الصيف

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اليوم الأحد، أنها تستعد لزيادة الطلب على قطاراتها في الصيف، على الرغم من القيود المفروضة بفعل "مكابح الطوارئ" المنصوص عليها حاليا في قانون الحماية من العدوى في مواجهة الموجة الثالثة لكورونا.



وقال متحدث اليوم الأحد: "تعتزم الهيئة في الصيف– إذا سمح الوضع بشأن فيروس كورونا- توفير أكثر 10 آلاف مكان إضافي يوميا في قطارات النقل البعيد وحدها".



وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى حدوث زيادة سريعة في الطلب العام الماضي، عندما انخفضت أعداد الإصابة بفيروس كورونا مع عيد العنصرة، في ظل تخفيف القيود.



ولفت إلى أنه سيكون هناك مجددا قطارات متوجهة لأماكن قضاء عطلات بالشواطئ والجبال في هذا العام خلال أشهر الصيف، يوليو وأغسطس وسبتمبر.



وتعتزم الهيئة الإعلان عن تفاصيل جداول رحلات الصيف بحلول مطلع يونيو القادم.



وكانت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية أوردن نبأ في ذلك الشأن في عددها الصادر اليوم الأحد.



يشار إلى وجود قيود في الوقت الحاضر على رحلات قضاء العطلات في أجزاء واسعة من ألمانيا بسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك على سبيل المثال حظر تجول ليلي في كثير من الأماكن.