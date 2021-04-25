رئيس وزراء العراق: بنقل الحالات الحرجة بحريق المستشفى للعلاج بالخارج

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السلطات المعنية بنقل الحالات الحرجة من جرحى حريق مستشفى ابن الخطيب، للعلاج خارج العراق.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، أن الكاظمي وجه أيضا بمنح عائلات ضحايا الحادث "كل حقوق الشهداء"، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد قرر وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق، بعد وقوع الحريق الذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.

كما أمر الكاظمي باستدعاء مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة فيه، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث، والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات.