بسام راضي: العلاقات المصرية الإماراتية ممتدة من المستوى الرئاسي وحتى القاعدة الشعبية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر علاقات نموذجية للعلاقات العربية البينية، مشيرًا إلى عمق وامتداد العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر منصة «شاهد»، مساء السبت، أنه لمس بنفسه عمق العلاقات المصرية الإماراتية عندما عمل في التسعينات بالسفارة المصرية بالإمارات، لافتًا إلى مقولة الشيخ زايد أثناء حرب 6 أكتوبر«البترول العربي ليس بأغلى من الدم العربي».

وأشار إلى امتداد العلاقة بين البلدين من المستوى الرئاسي وحتى القاعدة الشعبية، مضيفًا أن الشعب الإماراتي محب للشعب المصري ويظهر ذلك في حفاوة استقبالهم، وبالمقابل دولة الإمارات تحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري.

وذكر أن من أبناء الجالية المصرية في الإمارات من يعملون في مناصب رفيعة كشركات البترول والبنوك، موضحًا أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية يعتبر الـ 25 أو 26 منذ تولي السيسي الحكم.

وأوضح أنه يوجد شبه تطابق إن لم يكن تطابقًا كاملًا في المواقف المصرية الإماراتية بشأن القضايا الإقليمية، ذاكرًا أنه يوجد بين الجانبين تنسيق على أعلى مستوى وتناغم كبير بين الأجهزة السياسية والأمنية والاستخبراتية ووزارات الخارجية في الدولتين.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، في مطار القاهرة.



