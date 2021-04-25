نائب رئيس جامعة طنطا: مجانية الخدمة الطبية المقدمة للطلاب ورعايتهم أولوية قصوى

أكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع، ورئيس اللجنة الطبية العليا، حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب باعتبارها أولوية قصوى، وتوفير مختلف الخدمات الطبية لأبنائها الطلاب بالمجان.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الطبية العليا، مساء السبت، بحضور نائبي رئيس الجامعة الدكتور ‏الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ‏والدكتور حاتم أمين ‏عميد كلية طب الأسنان، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتور هشام فياض ‏مدير الإدارة الطبية بجامعة طنطا.



وأشاد الدكتور عماد عتمان، بانتظام العمل المتواصل على مدار 24 ساعة بمستشفيات الجامعة والإدارة الطبية والجهد الدءوب الذى يقوم به شباب الأطباء فى مختلف التخصصات وهيئة التمريض والهيئات المعاونة .

‏وأشار الدكتور ‏الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقدم مختلف سبل الرعاية لطلابها سواء بسداد المصروفات الدراسية وسداد رسوم إقامة للطلاب الغير قادرين بالمدن الجامعية، وشراء الأجهزة التعويضية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.



وأضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة طنطا تهتم بصحة الطلاب وتسعي إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لهم في ضوء اهتمام الدولة بصحة المواطنين.

وقال الدكتور ‏أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن مستشفيات الجامعة مفتوحة لأبنائنا الطلاب على مدار الساعة من خلال عيادات مستشفى الطلبة والمستشفيات والمراكز الطبية، وعيادات طب الفم والأسنان فضلًا عن العيادات الخارجية.



من جانبه أكد الدكتور هشام فياض مدير الإدارة الطبية بجامعة طنطا، سرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإجراء العمليات الدقيقة للطلاب وصرف الأدوية، وتوقيع الكشف الطبى، وتذليل كافة العقاب التى تواجه الطلاب.