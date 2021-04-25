إيطاليا تخفف بعض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا

من المقرر أن تعود بعض مظاهر الحياة الطبيعية لبعض المناطق في إيطاليا غدا الاثنين، حيث سوف يتم السماح للمطاعم والحانات باستقبال الزبائن في المناطق المفتوحة، كما ستعيد المتاحف فتح أبوابها.

وسوف يعود عمل الكثير من المواقع الآثرية الشهيرة والمؤسسات الثقافية في المدن الكبرى مثل بالاتسو بارابيرني في روما أو دار أوبرا تياترو لا فينشي في فيينا.

وبجانب روما وفينيسيا، تم السماح لمناطق في "المناطق الصفراء" بإستئناف عمل المؤسسات الثقافية بها وتشمل ميلانو ومنطقة توسكاني.

وكان رئيس الوزراء ماريو دراجي قد صدق الأسبوع الماضي على خريطة طريق تضع خطة لتخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

ووفقا للخطة، يمكن أن تفتح حمامات السباحة "في المناطق الصفراء" أبوابها مجددا ابتداء من 15 مايو المقبل، كما يمكن أن تستقبل المطاعم الزبائن في المساحات المغلقة ابتداء من الأول من يونيو المقبل.

وفي ظل تدهور الوضع الوبائي في الهند، بالإضافة إلى السلالة الهندية من الفيروس، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم إن أي شخص كان في الهند خلال الـ14 يوما الماضية لا يمكنه دخول إيطاليا ما لم يكن من المقيمين في البلاد.