ألمانيا تعرض على أثينا دعم لاجئين أعيدوا إلى اليونان

عرضت برلين على أثينا تقديم الدعم المالي لرعاية لاجئين تمت إعادتهم من ألمانيا إلى اليونان.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم الأحد، إنه لا يزال من غير الواضح حتى الآن إذا ما كانت الحكومة اليونانية ستقبل العرض أم لا.

وكانت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية أوردت أنباء عن العرض في عددها الصادر اليوم الأحد.

ويأتي ذلك على خلفية قرارات صدرت من محاكم إدارية ألمانية منعت إعادة لاجئين معترف بهم في اليونان، من ألمانيا إلى اليونان، بسبب سوء وضع الإقامة والرعاية في كثير من الحالات.

وترى وزارة الداخلية الاتحادية في ذلك أن هيكل نظام اللجوء الأوروبي المشترك بأكمله معرض للخطر.

وبحسب الوزارة، قدم نحو 2900 شخص طلبات لجوء في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الربع الأول من هذا العام، بعدما حصلوا على حماية دولية بالفعل في اليونان.

وخلال نفس الفترة الزمنية، وجهت الهيئة الألمانية الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين لليونان نحو 2100 طلب اضطلاع بالمسؤولية بشأن لاجئين في إطار ما يسمى بنظام دبلن.

وينص هذا النظام على أنه عادة ما تكون الدولة التي سجل فيها طلب اللجوء نفسه أولا هي المسؤولة عن هذا الطلب.

ولم يتضح حجم المساعدة التي تود ألمانيا تقديمها من أجل توفير إقامة منظمة للاجئين الذين تعتزم إعادتهم إلى اليونان، حيث إن الأفكار في هذا الشأن لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن ألمانيا مستعدة "لدعم إقامة ورعاية اللاجئين الذين يحق لهم الحماية والذين تمت إعادتهم من ألمانيا، بأموال معينة".

وكانت محاكم إدارية في ألمانيا أكدت مرارا أن لاجئين معترف بهم، مهددون بالتشرد والفقر في اليونان.

وهناك لاجئون لا يحصلون على إعانات اجتماعية كافية وليس لديهم فرصة حقيقية في اليونان للحصول على الحد الأدنى من المعيشة.