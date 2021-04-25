نتداول في كثير من الأحيان لوحات فنية تنال الإعجاب أو تلفت الإنتباه أو نرى فيها معنى يصل إلى قلوبنا ويدعوا عقلنا للتفكير، وتعد المساحات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي مكان مناسب لمشاركة هذه اللوحات منا من يعلم مبدعها ومنا يكتفي بالنظر لها أو الاجتفاظ بها على حسابه الشخصي أو على هاتفه، وفي هذه السلسلة نتعرف على بعض من اللوحات التشكيلية وصناعها.

كما يوجد كثير من اللوحات ذات الطابع الجمالي أو العلاقات العاطفية، اهتم آخرون برسم معاناة الانسانية، وقضايا ترتبط بالمجتمع الذي يعيشون فيه، ومنها هذه اللوحة، "بحارة على نهار الفولجا"، للفنان الروسي إيليا ريبين.

تعد هذه اللوحة واحدة من أكثر اللوحات إثارة للجدل والأيقونية في تاريخ الفن الروسي، لأنها تصور العمل الشاق الذي عانى منه متعهدو الشاحنات، اللوحة عاطفية للغاية، حيث تظهر الخصائص المختلفة للأشخاص الذين تم اختيارهم للقيام بهذا العمل، فضلاً عن التعبير عن نقد اجتماعي تجاه هذه الظاهرة، بحسب موقع "كلتشر تريب".

وهذه اللوحة هي واحدة من لوحات الرسام الأولى، كان ريبين لا يزال يدرس في أكاديمية الفنون الجميلة، وكان عمله في الغالب على لوحات دينية مبنية على فقرات من الكتاب المقدس، لذلك كان تحوله المفاجئ إلى الواقعية مذهل لأساتذته.

بدأت قصة اللوحة في ستينيات القرن التاسع عشر، كجزء من عمل ريبين التحضيري في الهواء الطلق لرسم لوحة عن بلدة "لوف" وهي قريبة صغيرة قريبة من سان بطرسبورج، سرعان ما لاحظ الفنان وجود مجموعة من العاملين، في هيئة مزرية وشعر بالشفقة تجاههم، و قام على الفور بإنشاء أول مسودة مائية للرسم، كان تكوين المسودة الأولى غامضًا للغاية ولم يعبر جيدًا عن كل المشاعر التي أراد ريبين إظهارها، لذلك قام الفنان برحلة إلى نهر الفولغا لمعرفة المزيد عن حياة هؤلاء العمال، وهناك واصل العمل على كل شخصية وتكوين اللوحة.

مكث ريبين في مدينة سامارا الواقعة على نهر الفولجا طوال الصيف، للتعرف على الحياة اليومية للعمال، والتحدث معهم والتعرف عليهم.

عُرضت اللوحة لأول مرة على الجمهور في عام 1873 في سان بطرسبرج، كان رد فعل الجمهور مثيرًا للجدل، بينما كان رد فعل الرسامين الأكاديميين سلبًا، وانتقدوا اللوحة، أشاد فنانون آخرون وكتاب وشعراء بالعمل، ومن بينهم نيكولاي غوغول وفيودور دوستويفسكي، وقد اشترى الدوق فلاديمير ألكساندروفيتش، وهي الآن في المتحف الروسي في سان بطرسبرج .

وإيليا إفيموفيتش ريبين، من مواليد أغسطسط 1844، في تشوهيف، الإمبراطورية الروسية –حالياً أوكرانيا- وتوفى في سبتمبر 1930، كان رساماً ونحاتاً روسياً، وأحد رواد مدرسة "الهائمون"، وهم مجموعة من الرسامين الروس رفضوا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الكلاسيكية التقييدية والمستوحاة من الخارج للأكاديمية الروسية لتشكيل فن واقعي وقومي جديد يخدم الرجل العادي، اعتقادًا منهم أن الفن يجب أن يكون مفيدًا، ووسيلة للتعبير عن المثل الإنسانية والاجتماعية، فقد أنتجوا صورًا واقعية لموضوعات مرتبطة بالطبقة الوسطى الروسية وحياة الفلاحين، بحسب موسوعة "بريتانيكا".