بنجلاديش تُسجل 2697 إصابة جديدة و83 وفاة بفيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 2697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في بنجلاديش، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 742 ألفا و400 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 83 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و952 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في بنجلاديش بلغ مليونين و155 ألفا و296 شخصا.