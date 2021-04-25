قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه يوجد شبه تطابق إن لم يكن تطابقًا كاملًا في المواقف المصرية الإماراتية بشأن القضايا الإقليمية، لافتًا إلى تحقيق التكاتف المصري الإماراتي لنجاح كبير في الملف الليبي.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر منصة «شاهد»، مساء السبت، أن مباحاثات اليوم شهدت استعراضًا بصورة كبيرة لما تم في ليبيا، وما أسفرت عنه زيارة الدكتور مصطفى مدبولي والوفد رفيع المستوى المصاحب له إلى ليبيا، وطلبات الجانب الليبي من مصر، وإعادة فتح السفارة المصرية بطرابلس وعودة العمالة المصرية إليها.

وأوضح أن الموقف الإماراتي داعم ومتناغم بشكل كبير مع الموقف المصري فيما يتعلق بالملف الليبي، مشيرًا إلى تطرق المباحاثات ين الجانبين للملف السوري واللبناني واليمني.

وأشار إلى تباحث كل من مصر والإمارات حول ملف سد النهضة، مضيفًا أنه تم استعراض المحددات التي تم تناولها في المفاوضات، مع التأكيد على موقف مصر الذي يلقى دعمًا كبيرًا من الشيخ محمد بن زايد، ومن كل حكام دولة الإمارات.

