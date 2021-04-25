سورية تسجل 16 وفاة و 135 إصابة جديدة بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم السبت تسجيل 16 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات في مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى 1526.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21 ألفا و 999.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد 180 حالة شفاء من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 15 ألفا و 731.

وتسلمت الحكومة السورية اليوم السبت دفعة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقدمة من الصين.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "وصول دفعة لقاحات ضد فيروس كورونا مكونة من 150 ألف جرعة إلى مطار دمشق الدولي مقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى الدولة السورية والشعب السوري".

وكانت الحكومة السورية تلقت أول أمس الخميس الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا المقدمة من المنصة العالمية لتوزيع اللقاحات (كوفاكس) وتتكون من 203 آلاف جرعة.