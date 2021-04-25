 جمعية المحترفين تصرف دعما ماليا لأسرة لاعب القنايات المتوفي - بوابة الشروق
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جمعية المحترفين تصرف دعما ماليا لأسرة لاعب القنايات المتوفي

حسام زايد
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 6:29 م

استقبل مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أسرة عاطف عبد الرحمن لاعب مركز شباب القنايات الذى وافته المنية مؤخراً فى مباراة فريقه أمام الرواد بعد تعرضه لبلع اللسان.

وقرر مجدي عبد الغني صرف دعما ماليا فوريا لأسرة اللاعب كنوع من التضامن مع الأسرة بعد الحادث الأليم، لاسيما وأن اللاعب الراحل عاطف عبد الرحمن يعتبر العائل الوحيد للأسرة.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لجمعية اللاعبين المحترفين ، حيث تقوم الجمعية بدعم الاندية في ظل الأزمة المالية الأخيرة بسبب جاءحة فيروس كورونا المستجد بجانب تحمل نفقات علاج العديد من اللاعبين وتأهليهم حتي عودتهم للملاعب مجددا.


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