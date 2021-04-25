 كوريا الجنوبية: تطعيم رجال الشرطة وخفر السواحل ومسؤولي الإطفاء بلقاحات كورونا غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: تطعيم رجال الشرطة وخفر السواحل ومسؤولي الإطفاء بلقاحات كورونا غدا

سول - د ب أ
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:59 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:59 ص

تبدأ كوريا الجنوبية اعتبارا من غد الإثنين تطعيم الموظفين الأساسيين، مثل رجال الشرطة وخفر السواحل ورجال الإطفاء بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن السلطات الصحية القول إن هؤلاء الموظفين الأساسيين سيحصلون على لقاحات أسترازينيكا في مؤسسات طبية، مخصصة من قبل المدن والمقاطعات ذات الصلة.

وكانت الحكومة الكورية قررت في وقت سابق تطعيم هذه الفئات في شهر يونيو المقبل، لكنها قدمت الموعد للشهرالجاري.

ومن المفترض أن يحصل إجمالي 173 ألف موظف أساسي على جرعاتهم الأولى من لقاح أسترازينيكا اعتبارا من غد الإثنين، مع استبعاد من هم دون 30 عاما بسبب مخاوف من حدوث جلطات دموية، في حالات نادرة.

وستبدأ البلاد غدا أيضا إعطاء اللقاحات لموظفي الصحة في المؤسسات الطبية والصيدليات والمرضى الذين يعانون من فشل كلوي مزمن.


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