إسرائيل تنضم لاتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر

أصبحت إسرائيل أول دولة غير أوروبية تنضم إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر اليوم الأحد.



وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان لها أن الهدف هو "تعزيز آليات مكافحة هذه الظاهرة المروعة وتكييفها مع الأشكال الجديدة للعبودية العصرية".



كما أصبحت إسرائيل أول دولة غير عضو في مجلس أوروبا تنضم إلى الاتفاقية.



وتراقب مجموعة مجلس أوروبا المسماة "جريتا"، ومقرها ستراسبورج في فرنسا، تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر في الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 47 دولة.



وقالت دينا دومينيتز، رئيسة قسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العدل الإسرائيلية، إن انضمام الدولة إلى الاتفاقية هو "خطوة مهمة".



وأوضحت أن ذلك سوف يمكن إسرائيل أيضا من التقدم بطلب لإرسال خبرائها إلى مجموعة جريتا.



وقالت الوزارة إنه تم التخطيط لعقد ندوة للاتحاد الأوروبي حول مكافحة الدعارة خلال أسبوعين في إسرائيل.



ومنذ العام الماضي، تم تطبيق قانون جديد في إسرائيل يحظر دفع الأموال مقابل الخدمات الجنسية.



ولا يُعاقب القانون مقدمي هذه الخدمات، بل العملاء هم الذين يواجهون غرامات باهظة.



يشار إلى أن مجلس أوروبا هو هيئة تأسست قبل الاتحاد الأوروبي، وتركز على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا.