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اتحاد جدة السعودي يسعى لتجديد عقد فهد المولد

د ب أ
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 12:57 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 12:57 م

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي اتحاد جدة السعودي يسعى لتجديد تعاقده مع فهد المولد في ظل تلقيه عرضا من أحد أندية الرياض مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن "نادي من العاصمة ينتظر دخول المولد فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده والتي يحق له خلالها التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي".

وأوضحت الصحيفة أن "النادي استفسر عن عقد المولد، الذي سيدخل الفترة الحرة في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وسيقدم عرضا مغريا للاعب حينها من أجل ضمه".

بينما أكد مصدر مقرب من نادي الاتحاد للصحيفة، أن إدارة النادي لن تفرط في المولد الذي يعتبر إحدى ركائز العميد، موضحا أن عقد اللاعب تبقى فيه موسم كامل وسيتم العمل على تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة.

وكان المولد قد وقع عقده الحالي في عهد إدارة الرئيس السابق نواف المقيرن لمدة 4 سنوات، على أن ينتهي في نهاية شهر مايو 2022.

ويمتلك الاتحاد 46 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.


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