 التنمية المحلية: نوجه فرقا للمرور على المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التنمية المحلية: نوجه فرقا للمرور على المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمل محمود
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 5:08 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 5:08 ص

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن تم تحرير ما يقرب من 64 ألفًا و906 مخالفة لمواعيد الغلق التي تم تطبيقها من ديسمبر الماضي وحتى أبريل الجاري، موضحًا أن المحال العامة التي تم غلقها تأتي في المقام الأول بإجمالي 22 ألف محال.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن الوزارة توجه فرقًا للمرور على المراكز والأحياء والمدن لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المحال العامة والمطاعم والقهاوي، فضلًا عن الاستجابة الفورية لأي شكوى ترد من مبادرة «صوتك مسموع».


وأشار إلى تدخل الوزارة فورًا عند رصدها لأي مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تحرير غرمات للمخالفين، لافتًا إلى تأكيد اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية على ارتداء الكمامات في المواقع الخدمية التي تستقبل المواطنين.

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