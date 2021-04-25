نائب بالشيوخ : ذكرى تحرير سيناء رسالة للعالم بأن الشعب المصري لا يقبل الهزيمة أو التفريط في أرضه

هنأ النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لشؤون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي و الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 39 لعيد تحرير سيناء المجيدة.

وأضاف فهمي، فى بيان له اليوم ، أن ذكرى تحرير سيناء المجيدة رسالة للعالم أن الشعب المصري لا يقبل الهزيمة أو التفريط في حبه واحدة من أرضه، وخير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، الذين خاضوا معركة أكتوبر وقادوا النصر العظيم، ورفعوا راية مصر على كامل أراضيها بكل عزة وكرامة، مشيرا إلى أن جميع المصريين لا يمكن أن ينسوا أبدا دور صقور القوات المسلحة المصرية فى تحرير أرض سيناء الغالية ، وأن أبناء الوطن يواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها واجتثاث جذور الإرهاب الأسود من أرض الفيروز الغالية بتضحيات أبنائها من أبناء القوات المسلحة والشرطة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالنهضة التنموية العملاقة التي شهدتها سيناء في عهد الرئيس السيسي، من خلال خطة إنشاء خدمات متكاملة انتهجتها الدولة، حيث أنفقت على مشروعات البنية التحتية في سيناء أكثر من 650 مليار جنيه.

وذكر النائب، أن الدولة حريصة على استغلال كافة الموارد المتاحة في سيناء ووضعها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من عدة مشروعات قومية جديدة وافتتاحها 30 يونيو المقبل.