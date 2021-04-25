أعلن السياسيون في مدينة نيويورك وولاية نيويورك عن خطط اليوم السبت لإصدار تشريع يحظر بشكل دائم جميع ضباط الشرطة الذين تم فصلهم أو إجبارهم على الاستقالة لأسباب تأديبية من العمل في وظائف أخرى ترتبط بإنفاذ القانون في أي مكان في ولاية نيويورك، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وقال رئيس مجلس المدينة كوري جونسون في مقر شبكة العمل الوطنية التي أسسها القس آل شاربتون في هارلم: "هؤلاء (الضباط المتجولون) من المرجح أن يرتكبوا سوء سلوك جسدي وجنسي بمقدار الضعف. لا يمكننا ببساطة السماح بتوظيف العناصر الفاسدة والأشخاص المدانين بارتكاب جرائم".

ويشير مصطلح الضباط المتجولون إلى الضباط الذين استقالوا أو اضطروا للاستقالة خلال التحقيق معهم.

وأضاف جونسون، الذي انضم إليه عضو مجلس المدينة فرانسيسكو مويا وعضو مجلس الشيوخ بريان بنجامين، أن مشروع القانون سيتم اقتراحه في كل من المدينة والولاية.

وذكر بنجامين: "سيكون هذا تشريعًا مشتركا مع قاعدة بسيطة للغاية، إذا كنت ضابط شرطة وتم فصلك في ولايتك القضائية، فلا يمكنك الحصول على وظيفة أخرى كضابط شرطة في أي مكان في هذه الولاية".

وتابع: "نحتاج إلى التخلص من جميع رجال الشرطة السيئين حتى نتمكن مرة واحدة وإلى الأبد من الحصول على نظام بقدم فيه رجال الشرطة الحماية والخدمة حقا، والجدار الأزرق (الولايات الديمقراطية) لا يحمي هؤلاء الشرطيين جيلا بعد جيل".

وسرعان ما أعرب شاربتون عن دعمه للتشريع المخطط له.