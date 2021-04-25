المقاصة يصرف مستحقات اللاعبين من أجل الاستقرار

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صرفت إدارة نادي مصر المقاصة، القسط المستحق عن شهر مارس للاعبين، من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل مستوى خلال مباريات الدوري وكأس مصر، ولتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق الفيومي.

وتجهز إدارة المقاصة لصرف قسط شهر أبريل الجاري بنهاية الشهر، أو بداية مايو المقبل على أقصى تقدير.

وتسيطر حالة من الارتياح داخل المقاصة عقب الفوز على سيراميكا فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتأهل إلى دور الثمانية.

وحصل فريق المقاصة على راحة من التدريبات الخميس والجمعة الماضيين، وأستأنف الفريق الفيومى تدريباته أمس ضمن البرنامج المحدد للفريق من قبل محمد عظيمة المدير الفنى للمقاصة.