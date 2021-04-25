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حقوق الإنسان العراقية: حريق مستشفى ابن الخطيب جريمة

بغداد - د ب أ:
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:40 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:40 ص

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فجر اليوم الأحد، الحكومة العراقية بموقف مسؤول بعد حريق مستشفى ابن الخطيب.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي أنها تتابع حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، والذي تشير التقارير الأولية إلى انفجار أسطوانة أوكسجين أدت إلى احتراق وإصابة عشرات المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى بين قتيل وجريح.

ووصفت المفوضية هذة الحادثة بأنها "جريمة بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الإصابة بوباء كورونا إلى اللجوء إلى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على أرواحهم وأجسادهم فكانت النتيجة أن يحترقوا فيها بدل التشافي"، وفقا للبيان.

وأوضح البيان: "في الوقت الذي تنتقد المفوضية إجراءات السلامة والأمان في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة باعتبارها المعنية وارتباطها المباشر بحياة الإنسان، وخصوصا في الظروف الصعبة الاستثنائية التي نعيشها، ومن منطلق المسؤولية وضمان وحماية حقوق الإنسان الدستورية، نطالب رئيس الوزراء بإقالة وزير الصحة ووكلاءه وإحالتهم إلى التحقيق، وإدارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من أساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية لإدارة هذه الوزارة الحيوية في هذا الظرف العصيب".


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