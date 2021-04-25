قال الفنان إياد نصار، إن شخصية الشهيد البطل محمد مبروك تستحق أكثر من مسلسل، مشيرًا إلى استعراض المسلسل لجزء من حياة الشهيد، الخاص بما حدث بعد قضية التخابر.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن الشهيد محمد مبروك كان من ضمن الضباط المسؤولين عن ملف الفكر الإرهابي من منتصف التسعينات، لافتًا إلى فهم وتعمق الشهيد في الفقه لكي لا يتأثر بالأفكار التكفيرية.

ووصف نصار، الشهيد محمد مبروك أنه كان مليئًا بالوطنية والدفاع عن الوطن، ذاكرًا أن العشر حلقات الماضية من مسلسل الاختيار كانت مكثفة لإبراز دور الشهد محمد مبروك، تكريمًا له وتخليدًا لاسمه في المسلسل.

وأوضح أنه ذاكر شخصية الشهيد محمد مبروك من خلال البحث الذي أجراه كل من المؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي، إضافة إلى أنه بحث بنفسه عن الجانب الإنساني في الشخصية التي سيقدمها، مضيفًا أنه التقى بأسرة الشهيد ليسألهم عن تفاصيل خاصة بشخصيته.

وذكر أنه عند لقائه بزوجة الشهيد محمد مبروك سألها «ماذا كان يحمل زوجها في جيوب بنطاله؟»، مفيدًا بأنها قالت له إنه كان عادة يحمل الكثير من العملات المعدنية بدون محفظة، ما جعله يفهم من تلك التفصيلة أن الشهيد كان عفويًا ومعطاءً.

وعن شعوره وقت مقابلته لأسرة الشهيد محمد مبروك، أشار إلى أنه كان مرتبكًا جدًا من هذا اللقاء، خاصة لأنه لا يعرف إن كان سيجيد تجسيد الشخصية، موضحًا أن شعور الفخر لدى زوجة وأبناء الشهيد سهل عليه المهمة أكثر.

ولفت إلى أنه وعد أبناء الشهيد بتقديم شخصية والدهم كما يرونه بطلًا وشهيدًا حتى إن لم يكن بنفس تفاصيله، قائلًا إن أسرة الشهيد تواصلت معه بعد عرض حلقة اغتيال البطل محمد مبروك وعبروا له عن شكرهم.

