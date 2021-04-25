لا تقل أهمية وجبة السحور عن الإفطار؛ حيث أنها تساعد على تحمل الصيام وتحمي من الصداع والجفاف، ولذلك تقدم "الشروق" على مدار شهر رمضان المبارك مقترحات يومية لوجبة السحور.

وفي سحور اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، يمكن للأم تقديم معجنات بالبطاطس وسلطة خضراء.

- فوائد البطاطس

تمد البطاطس الجسم بالبوتاسيوم وفيتامين ب6 وفيتامين ج والفسفور والزنك والحديد؛ ولذلك تحافظ على الأوعية الدموية والقلب والعظام- بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الخاص بالصحة.

- فوائد السلطة الخضراء

تمد السلطة الخضراء الجسم بفيتامين سي وفيتامين أ وحمض الفوليك والألياف والكالسيوم؛ وبذلك تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحافظ على الوزن وصحة الجلد- بجسب موقع كلية "هارفارد" الأمريكية.

- معجنات بالبطاطس

المكونات:

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

كوب ماء دافئ.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

3 ملاعق زيت نباتي.

الحشوة:

4 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

خطوات الإعداد:

- خلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح في وعاء، ثم إضافة الحليب والماء تدريجيًا.

- الاستمرار في العجن حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.

- ترك العجينة مغطأة في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة حتى تختمر.

- تقطيع العجينة دوائر، ثم إضافة بطاطس في كل دائرة بعد خلطها بالماء والفلفل والبابريكا.

- إغلاق دوائر العجين على شكل مثلثلات أو رول، ثم رص المعجنات في صينية فرن مدهونة بالزيت.

- إدخال الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر، وتقدم ساخنة.

- السلطة الخضراء

المكونات:

2 حبة خيار.

2 حبة طماطم.

1 حبة بصل صغيرة.

1 حزمة جرحير.

نصف حزمة بقدونس.

نصف حزمة كزبرة.

نصف حزمة شبت أخضر.

1 حبة جزر.

2 حبة فلفل أخضر.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كمون.

خطوات الإعداد:

- تقطيع الخضروات بالكامل في وعاء كبير.

- إضافة الليمون وزيت الزيتون والخل والمكونات الأخرى على السلطة، ثم تقديمها بجانب الوجبة.