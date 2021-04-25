محافظ القاهرة: نستهدف تغيير حياة 2000 أسرة ببطن البقرة ونقلهم إلى الأسمرات

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل ، بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وقال المحافظ - فى تصريح اليوم الأحد - إن الأعمال جارية لإزالة 730 عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، مشيرا إلى إخلاء 43 عقارا بالمنطقة حتى الآن .. وأن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي ينقل لها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ).

وأشار عبدالعال إلى توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة ، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين ، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، ذاكرا أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقي سكان العشوائيات الخطرة إليها.