تارا عماد تتخلى عن مساعدة شقيقتها تجنباً للفضيحة في «ضد الكسر»

حفاظاً على سمعتها من الفضيحة، تتخلى ملك (تارا عماد) عن شقيقتها سلمى، وترفض مساعدتها في الكشف عن سرها والذي سيساعد في براءة سلمى أمام زوجها، وذلك ضمن أحداث مسلسل ضد الكسر ، والذي تشارك تارا في بطولته مع نيللي كريم.

برعم كل ما قدمته سلمى من مساعدات لشقيقتها ملك، بكتمانها لسرها الخطير عن الجميع، وهو حملها من علاقة غير شرعية مع صلاح (مصطفى درويش)، بالإضافة إلى ذهابها معها إلى الطبيب لتساعدها على الإجهاض في بداية الحمل، إلا أن ملك ترفض الاعتراف بهذا السر أمام كريم زوج سلمى (محمد فراج)، الذي يشك في وجود علاقة بينها وبين صلاح، بعد أن كشفت التحقيقات وجود بصماته في منزلها ليلة وقوع حادث لها كاد أن يودي بحياتها.

وتقابل ملك طلب سلمى بالتهكم، قائلة لها "إنتي عايزة تفضحيني قدام كريم، عايزاني أروح أكد الفضيحة كمان"، "إنتي السبب في كل حاجة، إنتي اللي وصلتيني ووصلتي نفسك لكل ده، شيلي بقى".

وبالعودة بالزمن إلى ما قبل الأحداث الحالية، نكتشف تورط سلمى في علاقة مريبة مع صلاح، أدت إلى دخوله السجن، وظهوره المفاجئ في حياة سلمى من وقت لآخر، ليهددها بسر ما بينهما، ويساومها عليه بالمال.

ضد الكسر من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ويشارك في بطولته كل من محمد فرّاج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش وهشام اسماعيل، ويُعرض يومياً على قناة CBC.