الجيش اللبناني يحبط محاولة لتهريب 69 سوريا عبر البحر إلى قبرص

أحبط الجيش اللبناني محاولة لتهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية عبر البحر باتجاه قبرص شملت 69 شخصا يحملون الجنسية السورية.

وذكر الجيش اللبناني – في بيان اليوم الأحد – أن قوة من الجيش تؤازرها وحدة من جهاز المخابرات العسكرية، تمكنت من إحباط تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت في منطقة العريضة عند شاطئ الشيخ زناد بمحافظة عكار (أقصى الشمال اللبناني) 69 سوريا كانوا ينوون الانتقال بطريقة غير شرعية إلى قبرص عبر البحر.

وأضاف الجيش أنه تمكن من إلقاء القبض على الشخص القائم على عملية التهريب، والذي تبين أنه تقاضى مبالغ مالية عن الأشخاص الذين كان يتم العمل على تهريبهم، مشيرا إلى أنه جرى إحالة جميع المتهمين في الواقعة إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.